СМС-рассылку внедрят для подтверждения получения бесплатных лекарств или медуслуг в Казахстане

Астана. 11 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. СМС-рассылку внедрят для подтверждения получения бесплатных лекарств или медуслуг населением Казахстана, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы сейчас дорабатываем систему: после получения бесплатных лекарств и услуг, в том числе госпитализации, будет смс-оповещение приходить с ответной функцией «подтверждаешь — не подтверждаешь». Вот эта обратная связь многие вещи показывает», — сказал Е.Биртанов на совещании в поликлинике №10 в среду.

При этом он не уточнил, что также сейчас разрабатывается мобильное приложение, посредством которого можно будет записаться на прием к врачу или, к примеру, получить напоминание о прохождении скрининга.

По его словам, цифровизация системы здравоохранения на данный момент занимает ключевое место в реализации задачи по эффективности медуслуг.