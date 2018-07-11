Казахстанцы отправили за рубеж на 100 миллиардов тенге больше, чем получили из-за границы 11.07.2018 15:00 День за днем 124 0 Через системы денежных переводов Казахстанцы отправляют и получают все больше денег. Инфографика Похожие материалы: «Разговоры о досрочном уходе Назарбаева идут еще с 1990 года — уже считайте 28 лет, но тем не менее он до сих пор возглавляет Казахстан». «Конфликт России и Казахстана: химера или реальность?». «Сколько миллиардов тенге выделяется на неэффективные госпрограммы в Казахстане» «Через пять лет Казахстан может остаться без Нацфонда». «Осчастливить» народ без участия самого народа в общественных процессах невозможно». «Астана вновь заявляет, что военных баз США на Каспии нет». «Банки получили триллионы тенге господдержки — и хотят еще» Экспертное мнение: Тенге продолжит укрепляться к доллару Волатильность обменного курса тенге снизилась до 6,7% в 2018 г. В МВД назвали неверной информацию о выезде за 5 месяцев 40 тыс. казахстанцев за рубеж на ПМЖ