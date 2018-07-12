100 тыс. евро намерен заплатить Казахстан ОЭСР за оценку и анализ своей налоговой политики

Астана. 12 июля. КазТАГ – 100 тыс. евро намерен заплатить Казахстан Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за оценку и анализ своей налоговой политики, сообщается в проекте постановления правительства РК «О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития о реализации проекта «Обзор налоговой политики ОЭСР: Казахстан».

«Правительство РК обязуется предоставить ОЭСР взнос в сумме 100 тыс. евро в счет покрытия расходов на реализацию проекта», — говорится в представленном в четверг проекте соглашения.

В соответствии с техническим заданием (ТЗ), целью проекта является оказание помощи Казахстану в улучшении ее системы налоговой политики для соответствия рекомендации совета ОЭСР 2018 года по налоговой политики.

«Проект будет направлен на анализ и оценку политики, систем, процессов и практик РК в сфере налоговой системы в сопоставлении с вышеупомянутой рекомендацией ОЭСР и передовым международным практикам в данной сфере. Его общая цель состоит в определении возможностей для улучшения эффективности, добросовестности, ответственности, а также других соответствующих аспектов системы налоговой политики РК», — говорится в документе.

В частности, предполагаются рассмотрение политики, системы, процессов и практики Казахстана в налоговой политике, оценка текущих реформ, стратегий и приоритетов, а также оказание поддержки в их применении.

«Более конкретно, обзор налоговой политики ОЭСР направлен на: оценку общей налоговой системы страны с учетом их политических, экономических и административных проблем; оценку проблем внутренней и международной налоговой политике; оценку эффективности налоговой системы страны на основе сравнительной статистики; проведение качественного и количественного анализа с учетом потребностей страны; предоставление конкретных и адаптированных рекомендаций для решения основных внутренних и международных задач налоговой политики; содействие политическому диалогу в целях поддержки реализации налоговых реформ», — сказано в техзадании.

Отмечается, что обзор налоговой системы Казахстана будет опубликован в качестве обзора налоговой политики ОЭСР, с акцентом на внутренние и международные вызовы налоговой политики, в областях: корпоративный подоходный налог; личный подоходный налог; взносы по линии социального обеспечения; налоги на доходы от капитала на индивидуальном уровне; НДС и акцизы; налог на имущество.

Проект рассчитан на 7 фаз, которые в ОЭСР намерены завершить в течение 12 месяцев.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития о реализации проекта «Обзор налоговой политики ОЭСР: Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Как пояснил министр финансов РК Бахыт Султанов, «соглашение заключается в целях усовершенствования налоговой политики РК».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.