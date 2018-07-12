Брат погибшего в драке у бара «Чукотка» в Алматы намерен обжаловать решение о замене наказания Кузнецову

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Брат погибшего в драке у бара «Чукотка» в Алматы Сырыма Мураткалиева – Даулет Мураткалиев намерен обжаловать решение о замене наказания осужденному Александру Кузнецову, сообщили в администраторе судов Алматинской области.

«Учитывая, что потерпевший не участвовал в судебном заседании по данному делу, им не получено извещение и постановление. В целях соблюдения прав потерпевшего суд считает необходимым восстановить срок для обжалования судебного акта (…). Материал направить в апелляционную коллегию по уголовным делам Алматинского областного суда для рассмотрения по существу», — говорится в постановлении в четверг.

Напомним, 29 июня 2015 года суд первой инстанции признал А. Кузнецова виновным по ч. 1 ст. 104 УК РК (причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

29 октября 2016 года суд апелляционной инстанции отменил приговор и признал А. Кузнецова виновным по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

2 июля 2018 года А. Кузнецов вышел на свободу – суд заменил неотбытый срок – 5 лет лишения свободы на штраф из расчета 1 МРП за 4 дня лишения свободы, что составляет в сумме Т1 097 281.

Драка у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев, произошла в марте 2015 года.

1 МРП = Т2 405.