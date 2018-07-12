Евросоюз намерен предложить G20 реформировать ВТО в ответ на пошлины США

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) намерен предложить 20 крупнейшим экономикам мира (G20) реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на пошлины США, сообщает ТАСС.

«Министры финансов стран Евросоюза намерены предложить своим партнерам из Группы двадцати рассмотреть вопрос о реформе ВТО в качестве реакции на введенные США импортные пошлины», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что соответствующие планы изложены проекте предложений, который готовят министры финансов стран ЕС для G20.

Напомним, 4 июля генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что торговые ограничения, вводимые странами G20, представляют угрозу экономическому росту. Глава организации выступил с этим заявлением, комментируя опубликованный XIX мониторинговый доклад о торговой политике стран «Большой двадцатки», охватывающий период с середины октября 2017 года по середину мая 2018 года. Согласно докладу, за это время страны G20 ввели в общей сложности 39 торговых ограничений, что в два раза больше, чем за предыдущий период, рассматривавшийся в XVIII мониторинговом докладе ВТО.