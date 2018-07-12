Службу экономических расследований хотят вывести из состава КГД в отдельное ведомство минфина РК

Астана. 12 июля. КазТАГ – Службу экономических расследований (СЭР) хотят вывести из состава комитета государственных доходов (КГД) в отдельное ведомство министерства финансов РК, сообщается в концепции к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации правоохранительной системы».

«Приказом министра финансов РК №627 от 25 июня 2018 года образована межведомственная рабочая группа (МВРГ) по вопросу выведения СЭР в отдельное ведомство МФ РК. В рамках работы МВРГ выработаны предложения о внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы и законы, в части разделения понятий СЭР и органов государственных доходов», — говорится в представленной в четверг концепции.

По словам разработчиков документа, статус СЭР, как правоохранительного органа, закреплен законом РК «О правоохранительной службе» как оперативно-следственного подразделения органов государственных доходов. СЭР в составе КГД МФ РК представлена несколькими департаментами и управлениями.

«Вместе с тем органы государственных доходов не относятся к правоохранительным органам. Функционирование СЭР в составе КГД предусматривает совместную деятельность фискальных и правоохранительных подразделений в едином органе, что создает условия для коррупционных рисков. Инициативные оперативные разработки СЭР затрагивают ответственность руководства ДГД, что влечет конфликт интересов. Вместе с тем, сосредоточенные в КГД подразделения СЭР является органом уголовного преследования, а подразделения административных государственных служащих — потерпевшими, что противоречит принципам объективности и беспристрастности в уголовном процессе», — пояснили авторы концепции.

Отмечается, что при разделении СЭР в самостоятельное ведомство полномочия административного блока и правоохранительного блока подлежат разделению. По словам разработчиков, это касается налоговой и таможенной сферы.

«Требуют корректировки нормы Таможенного кодекса, определяющие задачи, функции и обязанности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению уголовных правонарушений», — сказано в документе.

Кроме того, по мнению авторов концепции, в КоАП РК в связи наделением СЭР статусом самостоятельного правоохранительного органа, «юрисдикцию отдельных статей необходимо выделить отдельной позицией».

«По закону РК от 22 декабря 1998 года №326-1 «О Национальном архивном фонде и архивах» — в перечень по созданию специальных государственных архивов для силовых структур республики включить уполномоченный орган СЭР. По закону РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК – необходимо разделить полномочия органов государственных доходов, в состав которых в настоящее время входит СЭР», — говорится в концепции законопроекта.

По словам авторов, в законопроекте должны найти свое отражение и другие поправки, направленные на расширение прав и полномочий сотрудников правоохранительных органов как узких специалистов криминалистических подразделений.

«Внесение дополнений в закон РК «О правоохранительной службе» позволит регламентировать криминалистическую деятельность. С целью повышения статуса СЭР и его руководствующего состава необходимо предусмотреть должности высшего начальствующего состава, перечень которых утверждается президентом РК, высшие квалификационные классы. Кроме того, необходимо внести в законодательные акты поправки, направленные на использование СЭР информационных систем в целях дистанционного мониторинга и своевременного пресечения противоправной деятельности рисковых предприятий, наносящих ущерб государству, а также по утверждению нормативных правовых актов о взаимодействии СЭР с государственными органами по вопросам не вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовный процесс», — отметили разработчики.

Также предполагается, что за особые заслуги наряду с другими правоохранительными органами сотрудники СЭР могут быть представлены к награждению орденами и медалями.

«Целью законопроекта является выведение СЭР из состава органов государственных доходов, образование самостоятельного ведомства МФ РК в целях повышения статуса, эффективности правоохранительной деятельности в обеспечении экономической безопасности, исключение риска бездействия или непринятия ими своевременных мер в ходе реализации правоохранительных функций в отношении фискального блока органов государственных доходов», — пояснили авторы концепции.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.