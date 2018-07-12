Алматы. 12 июля. КазТАГ – Клещи и блохи атаковали жилые многоэтажки Байконура, сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса.

«Прокуратурой комплекса совместно с региональным управлением комплекса «Байконур» ФМБА России проведена проверка по обращению жителя города о ненадлежащем качестве дезинсекции в жилом доме по ул. Сейфуллина г. Байконур, в одной из квартир которого он проживает со своею семьей. По результатам проведенного в рамках настоящей проверки обследования многоквартирного дома выявлена заселенность подвального помещения и кровли дома различными видами членистоногих, наличие блох в подвале, а также клещей на крыше. Необходимо отметить, что в ходе проверки установлена также заселенность клещами кровли еще нескольких многоквартирных домов жилищного фонда города», — сообщили в ведомстве в четверг.

Как отметили в прокуратуре, «указанные обстоятельства свидетельствуют о низкой эффективности проводимых в жилых кварталах города предусмотренных дезинсекционных мероприятий, либо об отсутствии их проведения последние 2 и более месяца».

«Также установлено, что в многоквартирном доме, в котором проживает заявитель, в нарушение санитарных правил отсутствует автономная вентиляционная система, швы и стыки плит межэтажных перекрытий должным образом не герметизированы. Вместе с тем, федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия», — отметили в пресс-службе.

По информации надзорного органа, согласно санитарным правилам организацию и проведение дезинсекционных мероприятий обеспечивают региональные органы власти и местные администрации. В г. Байконур, по данным прокуратуры, проведение соответствующих противоэпидемических мероприятий главой администрации возложено на подведомственное ему государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство». Отмечается, что в структуре данного предприятия действует отдел дезинсекции и дератизации, который, как установлено прокурорской проверкой, полностью не укомплектован, при этом ряд его специалистов специальной профессиональной подготовки не имеет. Кроме того, уточнили в ведомстве, предприятием не представлены документы о планировании и проведении предварительных санитарно-эпидемиологических обследований, а также документы о проведении контроля эффективности истребительных мероприятий.

«Таким образом, по результатам прокурорской проверки в деятельности ГУП «Жилищное хозяйство» установлены существенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в ненадлежащей организации и проведении дезинсекционных мероприятий в многоквартирных домах, что привело к обильной заселенности жилых и подвальных помещений, а также кровель ряда домов блохами, клещами и другими членистоногими», — говорится в сообщении.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, содержащее также требование о привлечении виновных в допущенных нарушениях должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

«Данный акт прокурорского реагирования в настоящее время находится в стадии рассмотрения. Реальное устранение выявленных нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения поставлено прокуратурой комплекса на контроль», — добавили в надзорном органе.