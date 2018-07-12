План по запрету на вывоз лома и отходов цветчермета на авто хотят пересмотреть в сторону уменьшения до 2 лет в РК

Астана. 12 июля. КазТАГ – План по запрету на вывоз лома и отходов цветчермета на авто хотят пересмотреть в сторону уменьшения до 2 лет в Казахстане, сообщается в проекте приказа министерства по инвестициям и развитию РК «О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов».

«Ввести запрет сроком на 2 года на вывоз с территории РК автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204, 7404 00, 7602 00, 8548 10 210 0, 8548 10 290 0, 8548 10 910 0), а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении и выработавших свой ресурс, (код ТН ВЭД ЕАЭС 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 8607), за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 1 00 0, 7204 21 900 0) и прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0)», — говорится в представленном в четверг документе.

При этом обоснование оставлено без изменений – «в целях обеспечения внутреннего рынка сырьем, легализация приемных пунктов металлолома, рабочих мест, теневого оборота, полнота поступлений налоговых сборов».

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.

Напомним, 11 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что вывоз лома и отходов цветчермета автотранспортом из Казахстана планируют запретить на 3 года.