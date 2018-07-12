Алматы. 12 июля. КазТАГ – Предположительно древнейший отрывок на глиняной плитке из «Одиссеи» Гомера найден в Греции, сообщает «Популярная механика».

«Группа греческих и немецких исследователей обнаружила в ходе раскопок в Олимпии (поселении в Древней Греции, где возникли и в течение многих веков проводились Олимпийские Игры) глиняную плитку с 13 стихами из «Одиссеи» Гомера. На плитке содержится 13 стихов из XIV песни поэмы, в которых описывается, как Одиссей обращается к своему другу свинопасу Эвмею. Согласно предварительному анализу, находка датируется римской эпохой – предположительно, до III века н.э. Если дата подтвердится, отрывок можно будет считать древнейшей из известных записей «Одиссеи», обнаруженных в Греции», — сообщили в четверг в министерстве культуры Греции.

Отмечается, что ранее в Египте был найден фрагмент папируса с отрывком из «Одиссеи», датируемый III веком до н. э.

Классическая поэма Гомера «Одиссей» была создана предположительно в VIII веке до н.э. Она повествует о приключениях мифического героя Одиссея, которые тот пережил, возвращаясь в родную Итаку после вторжения в Трою, а также о приключениях его жены Пенелопы, которая ждала супруга на острове. Большая часть поэмы изложена от первого лица – от имени самого Одиссея.