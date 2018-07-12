В получении взяток подозревают сельских акимов в областях Казахстана

Астана. 12 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Сотрудники антикоррупционной службы пресекли преступную деятельность акимов сельских округов в Алматинской и Туркестанской областях, сообщил официальной представитель агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

«В Алматинской области пресечена преступная схема выдачи земельных участков со стороны акима сельского округа Елтай Карасайского района Жуманбаевой. Она подозревается в получении взятки на системной основе за выдачу земельных участков в общей сумме Т2,5 млн», — сообщил Н. Жахин на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, установлены факты получения ею незаконных вознаграждений в виде земельных участков общей площадью 1 га стоимостью Т20,5 млн за изменение целевого назначения земли под личное подсобное хозяйство граждан.

Он добавил, что в настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом, дело направлено в прокуратуру.

«В Туркестанской области акимы сел Ащысай и Хантагы г. Кентау Кабылбеков и Ержигитов подозреваются в получении взяток в размере Т40 тыс. и Т50 тыс. за заключение договоров аренды по установке платежных терминалов в зданиях акиматов. В связи с полным признанием вины подозреваемые не задерживались», — проинформировал Н. Жахин.

В целом, согласно его информации, антикоррупционной службой за 1 полугодие 2018 года за совершение коррупционных преступлений привлечены к ответственности 17 акимов сельских округов.