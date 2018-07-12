Россия разрешила международный авто- и жд-транзит ряда товаров из Украины в Казахстан через свою территорию

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Россия разрешила международный автомобильный и железнодорожный транзит ряда товаров из Украины в Казахстан через свою территорию, сообщается в распоряжении правительства РФ.

«В связи с обращением правительства Республики Казахстан разрешить международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации (ряда – КазТАГ) товаров», — говорится в распоряжении кабмина РФ в четверг.

В числе товаров, на транзит которых дано разрешение, – железный купорос, крановые рельсы и многие другие другие изделия для АО «АрселорМитттал Темиртау», электродная масса для АО «ТНК «Казхром», продукция для ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» и АО «Кентауский трансформаторный завод», а также графитовые электроды для АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат».

Напомним, 2 июля Россия продлила до 1 января 2019 года ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Кыргызстан.

Указ В. Путина от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси «при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб) в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс», а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов».

В начале июля 2016 года В. Путин внес изменения в указ от 1 января 2016 года №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию РФ». Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Кыргызстан.