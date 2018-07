В России предлагают облегчить получение российских паспортов гражданами стран СНГ

Это подстегнет тенденцию исхода русских из нашей республики. В результате Казахстан, где прежде количественно превалировали европейцы, может стать страной с подавляющим численным преобладанием восточноазиатского типа населения

В течение 2017 года органами РАГС города Алматы зарегистрировано 17,2 тысяч заключений браков и 6,7 тысяч разводов. В сравнении с прошлым годом число браков возросло на 3,1 процента, а число разводов – на 13,2 процента. Такие данные были обнародованы городским департаментом статистики. Отсюда следует вывод о том, что в крупнейшем городе страны на каждые примерно 2,5 брака приходится 1 развод. В общих же чертах, ситуация выглядит так: из каждых 25-26 вновь вступающих в брак пар впоследствии 10 распадаются. Для страны, где большинство населения исповедует ислам, это — весьма и весьма необычный результат.

С другой стороны, такие данные говорят о социальном неблагополучии в обществе в целом. И еще о том, что роль государства в усилиях по сохранению и укреплению института семьи в Казахстане была и остается минимальной, тогда как его заинтересованность и участие в этом деле как можно больше должны представляется само собой разумеющимися понятиями. Тем более в нашем случае, так как ситуацию с демографией у нас в стране трудно назвать благополучной.

Особенно катастрофичной она представлялась в период между переписями 1989 года и 1999 года. Тогда Казахстан оказался единственной в Центральной Азии страной, где население не только не увеличилось, но и даже значительно сократилось. Перепись 1989 года насчитал у нас 16 миллионов 464,5 тысячи человек. Проведенная спустя 10 лет, в начале 1999 года перепись установила, что численность населения сократилась до 14,9 миллионов.

За прошедшее с тех пор почти два десятилетия демографическая ситуация вроде бы несколько поправилась. Численность населения страны, под данным статистического агентства РК, на 1 мая 2018 года составила 18 миллиона 232 тысячи человек и по сравнению с 1 маем 2017 года увеличилась на 238,5 тысяч человек, или на 1,3 процента. В том числе: городского – 10 миллионов 492,2 тысячи человек (57,5 процента от общей численности), сельского – 7 миллионов 345,6 тысячи человек (46,8 процента от общей численности). Получается, за период, прошедший со времени предыдущей переписи населения, численность граждан Казахстана увеличилась на 2 миллиона 227,2 тысячи человек.

Но, с другой стороны, страна еще далека от того, чтобы сравняться по темпам роста численности населения с такими другими центрально-азиатскими республиками, как Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. При нынешней реальности на такой динамичный демографический рост, какой отмечается в этих странах, трудно рассчитывать. И тому есть свое объяснение.

Государство у нас обозначало и обозначает озабоченность состоянием демографического развития страны. Однако при этом у государственной власти не обнаруживается в достатке то ли усердия, то ли умения для оказания реального содействия этому важному делу. Во всяком случае, те демографические задачи, которые она ставит, изначально выглядят нереализуемыми. А потом виды на их реализацию представляются еще менее обнадеживающими.

В апреле 2003 года была, к примеру, поставлена задача доведения численности населения в Казахстане к 2015 году до 20 миллионов. Несколько позже в Астане на высоком уровне рассматривался вопрос перспектив ее реализации. В итоге даже официальные лица с прискорбием признали, что количество населения к указанному сроку может в лучшем случае увеличиться лишь на 2,5 млн. человек.

В 2007 году были обнародованы уже разительно иные планы государства, так или иначе имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. Тогда была озвучена на ответственном уровне необходимость привлечения к тому же самому сроку, к 2015 году, в страну извне трудовых ресурсов в количестве 1 миллион человек.

Как теперь нам известно, все эти планы так и остались планами. Тем временем, из страны продолжает в значительном количестве убывать русско-европейское население, составлявшее в прошлом большинство в Казахстане. По данным агентства статистики РК, в 2016 году страну покинули 32 тысячи человек, а в 2017 году — 37 704 человека. Наблюдается нарастающая динамика такого рода эмиграции из Казахстана. Абсолютное большинство этих людей выезжает в Россию, чьи власти проявляет повышенную заинтересованность в приеме таких мигрантов. Вот только один пример.

Издание Bobr Times опубликовало статью под названием «In Russia proposed to facilitate the obtaining of Russian passports to citizens of CIS countries» — «В России предлагают облегчить получение российских паспортов гражданами стран СНГ».

В ней говорится так: «В России предлагается узаконение пребывания временных беженцев посредством объявления иммиграционной «амнистии». В нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект об упрощении получения российского гражданства выходцами из стран Содружества независимых государств».

Таким образом, наблюдается тенденция следующего порядка. Казахстан, где прежде количественно превалировали европейцы, может стать страной с подавляющим численным преобладанием восточноазиатского типа населения.

