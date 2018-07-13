«Алматинские тепловые сети» обязали сделать перерасчет Т376,5 млн и вернуть деньги алматинцам за тепло

Астана. 13 июля. КазТАГ – ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТЦ) обязали сделать перерасчет Т376,5 млн и вернуть деньги алматинцам за тепло, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Антимонопольный департамент по г. Алматы обязал ТОО «Алматинские тепловые сети» вернуть средства за теплоснабжение потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета тепловой энергии, с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период. (…) Общая сумма перерасчета по г. Алматы составила Т376,5 млн», — сообщили в КРЕМЗКиПП в пятницу.

В ведомстве отметили, что по действующим строительным нормам и правилам (СНиП) средняя температура наружного воздуха за отопительный период (октябрь-апрель) составляет -1,8 градуса, которая учитывается в платах за теплоснабжение за 1 кв.м отапливаемой площади.

«Однако фактическая температура за отопительный период 2017-2018 годов составила +0,68 градуса (разница 2,48 градуса). Возврат за 1 кв.м составил Т60,81 за 1 кв.м для многоэтажных домов, Т57,83 за 1 кв.м. для ветхих и аварийных домов», — пояснили в ведомстве.

Согласно приведенной таблице, ориентировочная сумма возврата АТЦ населению для 1-комнатной квартиры площадью 50 кв.м в многоэтажке составляет Т3 040,5, для 2-комнатной квартиры площадью 70 кв.м в таком же доме – Т4 256,7, а для 3-комнатной квартиры площадью 90 кв.м в многоэтажном жилом доме — Т5 472,9. Если речь идет о 1-, 2- и 3-комнатных квартирах со схожей площадью, но уже в ветхих и аварийных домах, то алматинцы могут рассчитывать на возврат Т2 891,5, Т4 048,1 и Т5 204,7 соответственно.