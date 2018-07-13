Алматы. 13 июля. КазТАГ – На участках двух улиц ограничат движение на время ремонтных работ в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В связи с реконструкцией инженерных сетей по ул. Яссауи от ул. Толе би до пр. Райымбека движение на данном участке будет ограничено с 22.00 14 июля до 10.00 15 июля», — сообщили в горакимате в пятницу.

Также в связи с реконструкцией ул. Кунаева (быв. Алматинская) от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в мкр. Таусамалы движение будет перекрыто в ночное время суток с 23.00 до 6.00 с 16 по 26 июля.