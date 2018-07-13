Бесперебойное обеспечение населения лекарствами в 2019 г. обещает минздрав РК

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Астана. 13 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Бесперебойное обеспечение населения лекарствами в 2019 году обещает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Сегодня «СК-Фармация» проводит работу по бесперебойному обеспечению лекарствами населения на 2019 год. В частности, до конца августа текущего года будет сформирована потребность в лекарственных средствах, до сентября проведутся закупки на 2019 год, в ноябре ожидаются поставки закупленных препаратов на склад «СК-Фармации». В начале 2019 года лекарства будут поставлены в медорганизации страны для последующего отпуска населению», — сообщил Е. Биртанов на брифинге в СЦК в пятницу.

По его словам, за I квартал 2018 года в минздрав поступило более 2 тыс. обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения.

«Анализ лекарственного обеспечения страны за прошедшие 10 лет показывает увеличение в 2,5 раза количества наименований, закупаемых лекарственных средств, сумма государственного финансирования выросла в 6,4 раза. Количество пациентов, обеспеченных лекарственными средствами за счет государственного бюджета, за прошедшие 5 лет выросло почти на 15%», — добавил Е. Биртанов.

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