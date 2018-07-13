38 человек, преимущественно полицейских, предстали перед судом по делу ОПГ в РЭО в Шымкенте

Шымкент. 13 июля. КазТАГ – 38 человек, преимущественно полицейских, предстали перед судом по делу организованной преступной группы (ОПГ) в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО) в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

«38 человек, большая часть из которых полицейские, предстали перед судом. Началось предварительное слушание по делу о задержании руководства и сотрудников РЭО в 2016 году. Все обвиняются по семи статьям УК РК: «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки преступной группой, а равно в особо крупном размере», «Дача взятки в особо крупном размере или преступной группой», «Служебный подлог», «Легализация денег или имущества, полученных преступным путем», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей», — сообщили в пятницу в канцелярии межрайонного специализированного суда Шымкента по уголовным делам.

Предварительное судебное слушание прошло в здании аль-Фарабийского отдела полиции, так как в здании суда нет помещений, в котором могли бы поместиться подсудимые, их адвокаты и родственники. Дело поступило на рассмотрение судье Абсаттару Шахидинову. Сегодня он ознакомился с материалами дела и с подсудимыми, а также заслушал ходатайства защиты.

Напомним, массовое задержание сотрудников РЭО управления административной полиции ДВД Туркестанской области произошло летом 2016 года. С тех пор подсудимые находились в следственном изоляторе, в зал суда их доставили под конвоем. По версии следствия, подсудимые занимались вымогательством денег у граждан за услуги и оформляли автомобили без оплаты государственной пошлины, чем, по мнению обвинения, нанесли ущерб государству. На скамье подсудимых и высокопоставленные офицеры. Среди них бывший начальник РЭО УАП ДВД ЮКО полковник полиции Артыкбек Жаппаров и экс-руководители районных РЭО.