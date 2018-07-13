Специалистов по госзакупкам и проверяющих в РК хотят обязать подписывать «договора о неподкупности»

Астана. 13 июля. КазТАГ – Специалистов по государственным закупкам и проверяющих в Казахстане хотят обязать подписывать «договора о неподкупности», сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

«Еще одно нововведение, предусмотренное в национальном докладе о противодействии коррупции, это заключение «договоров о неподкупности» со специалистами, занятыми в сфере закупок и контрольно-надзорных органов. Предполагается заключение такого договора между руководителем государственного органа и работниками (сотрудниками) данного государственного органа, к должностным полномочиям которых относится осуществление функций в сфере государственных закупок или контрольно-надзорных функций», — говорится в представленной в пятницу концепции.

Отмечается, что цель данного договора – «предотвращение коррупции и любых других нарушений законодательства, минимизация возможностей для действий госслужащих по собственному усмотрению».

«Подписывая такой договор, госслужащий берет на себя, в первую очередь, обязательство соблюдать принцип неподкупности, а во-вторых соглашается, что в случае несоблюдения договора к нему будут применены соответствующие меры наказания. Нормы, регламентирующие условия и порядок заключения договоров о неподкупности, предлагается предусмотреть в законе «О противодействии коррупции», — сказано в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане хотят расширить состав субъектов коррупционных правонарушений среди сотрудников субъектов квазигосударственного сектора. По словам разработчиков концепции законопроекта, результаты антикоррупционного мониторинга показывают, что «сфера закупок на сегодняшний день является одной из наиболее коррумпированных». Кроме того, стало известно, что министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство обороны, министерство юстиции и местные исполнительные органы (МИО) остаются наиболее коррумпированными структурами в Казахстане. Еще одним нововведением может стать создание базы, куда планирую заносить грубиянов и алкоголиков из числа госслужащих.