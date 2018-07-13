Деньги на ремонт машины и услуги интернета собирал со своих подчиненных аким в ЗКО

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Уральск. 13 июля. КазТАГ – Деньги на ремонт машины и услуги интернета собирал со своих подчиненных аким Рубежинского сельского округа Зеленовского района Западно-Казахстанской области Айбар Жанабаев, передает корреспондент агентства.

«А. Жанабаев периодически производил сбор средств с подчиненных. Деньги в размере Т5 тыс. с человека направлялись на ремонт служебного транспорта, запчасти, интернет, даже развозку газет. Всего глава округа успел собрать порядка Т190 тыс. Свои действия он объяснил тем, что на вышеуказанные расходы в бюджете денег предусмотрено не было», — говорится в материалах дела, рассмотренного на заседании совета по этике в пятницу.

Члены совета признали А. Жанабаева несоответствующим занимаемой должности, данная рекомендация будет направлена руководству провинившегося акима.

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