Караганда. 13 июля. КазТАГ – 1,4 тыс. деревьев хотят вырубить в лесу под Карагандой при строительстве новой развязки трассы Астана-Алматы, передает корреспондент агентства.

«В Караганде идет реализация государственной программы «Нұрлы жол», согласно которой два участка дороги стыкуются на пришахтинской транспортной развязке. Эти участки попадают в лесной массив, площадь которого составляет 13,6 га. Это просто общая площадь, на которой будут вестись дорожно-строительные работы. Получается так, что лесом покрыты 2 га. Вырубке подлежат не все 2 га, а только часть, где новая дорога будет стыковаться с существующей. Согласно проекту, на новой развязке трассы Астана-Алматы предусмотрена посадка новых саженцев, компенсирующих деревья, подлежащие сносу, в количестве 4 тыс. Всего собираются вырубить 1,4 тыс. деревьев», — сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель директора Карагандинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Игорь Гафтон.

Он заверил, что принятие проекта не повлечет отрицательных экологических, социально-экономических и правовых последствий, добавив, что проектирование дороги началось в 2014 году, а завершилось – в 2016.

«Данные проекты рассматривались на научно-технических советах, где принимались определенные решения. Я хочу сказать, что полностью обойти этот лесной массив не представилось возможным, поскольку это узловая точка, которая развязывает Караганду, Пришахтинск и Компанейск. Таким образом, когда это стало понятно, что никаким другим путем березовую рощу не обойти, мы обратились с заявкой в областной акимат, где была создана постоянная комиссия, которая рассматривает данные вопросы. Мы уже непосредственно с исполнительным органом в лице карагандинского лесного хозяйства и охраны лесов, животного мира, которое подчиняется управлению природопользования, мы с ними выезжали на место, смотрели и понимали, что там как раз сосняк находится. В основном, березы находятся в резиденции. В основном, это сосны. И мы смотрели, каким образом пройдет эта дорога, чтобы максимально уйти. То есть, выбрали место. В итоге получилось, что никак не можем обойти и порядка 37 кубов подлежат вырубке», — уточнил спикер.

По его словам, есть определенный регламент, который утвержден постановлением правительства.

«Это порядок перевода государственного земельного лесного фонда в земли других категорий, а в данном случае – транспорта. Мы все сделали в соответствии представленного регламента. Неоднократно проводили публичные слушания. Они были сначала в 2015, 2016 и 2017 годах. Три раза они проводились. В 2017 году были проведены окончательные слушания. У нас все документы имеются», — заявил И. Гафтон.

Напомним, 27 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что часть земель Карагандинского и Темиртауского лесных хозяйств хотят изъять для строительства кольцевой развязки. В частности, сообщалось об изъятии 9,953 га из земель лесного фонда коммунального государственного учреждения «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» и 5,53 га из земель коммунального государственного учреждения «Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира». Отмечалось, что земли изымают под реконструкцию коридора Центр-Юг «Астана-Караганды-Балхаш- Алматы» автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы», участок Караганды-Темиртау, км 1444-1457,4 для строительства новой транспортной развязки «Темиртауское кольцо». Также назывались и суммы, которые необходимо возместить за вырубку деревьев — Т691 810 по территории Темиртауского лесхоза и Т1 866 413,1 – по Карагандинскому лесхозу.