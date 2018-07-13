Алматы. 13 июля. КазТАГ — Казахстанские исправительные учреждения морально устарели на 90%, сообщил генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров.

«Эта проблема, набившая оскомину всем. Основные фонды пенитенциарных учреждений морально устарели на 90%. Есть колонии XVIII века постройки. Да, преступники заслуживают строгого наказания. Для этого их лишают самого драгоценного – свободы. Но условия их содержания не должны быть дополнительным наказанием. Они не должны унижать достоинство человека. Это вытекает из требований Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которое ратифицировано Казахстаном», — сказал в интервью газете «Казахстанская правда» К. Кожамжаров, отвечая на вопрос о ситуация в пенитенциарных учреждениях.

По его словам, в апреле текущего года эти проблемы были рассмотрены на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры с участием Совета безопасности и заинтересованных государственных органов.

«Наши предложения по модернизации пенитенциарной системы и приведению ее в соответствие с международными стандартами нашли поддержку у главы государства и в Совете безопасности. Правительство уже завершает разработку «Дорожной карты развития», — отметил генпрокурор.

Он отметил, что в первую очередь планируются мероприятия по переходу колоний на камерный тип содержания.

«По международному стандарту каждый осужденный должен содержаться в отдельной камере. Предполагается поэтапно реконструировать жилые блоки действующих колоний под международный стандарт. Кроме того, будут созданы условия для отбывания наказания осужденными по месту жительства. Планируются меры по цифровизации исполнения наказания, что обеспечит прозрачность самого процесса», — подчеркнул К. Кожамжаров.