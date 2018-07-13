Назарбаев назначил Асанова послом Казахстана в Туркменистане

Астана. 13 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил Жандоса Асанова послом Казахстана в Туркменистане, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Ж. Асанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане», — сообщили в пятницу в Акорде.

До назначения на новую должность с 2013 года Ж. Асанов был генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств, а еще раньше – с 2012 по 2013 годы – заместителем руководителя аппарата сената парламента РК.