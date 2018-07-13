Туркестан планируют застраивать в средневековом стиле жилыми домами не выше мавзолея Ясави

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Туркестан планируют застраивать в средневековом стиле жилыми домами не выше мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«Жилые дома в Туркестане не будут многоэтажными. Потому что высота дома не должна превышать мавзолей Х. А. Ясави. Мавзолей должен быть виден со всех сторон. Дома будут строиться в стиле средневековой архитектуры. Так в стране хоть один город будет иметь исторический вид», — сказал в пятницу аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.

Глава региона заявил о необходимости создания в регионе благоприятных условий для туристов, о строительство нового аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, гостиниц и кафе. Также аким известил о будущем строительстве музея Х. А. Ясави, так как за последние годы было много сказано о наследии великого поэта.

«В рамках поручении президента каждый регион построит по одному зданию в Туркестане. К примеру, аким Астаны Асет Исекешов предложил построить в Туркестане парк «Астана», — добавил Ж. Туймебаев.

Как сообщалось ранее, глава региона заявил, что что Туркестан, составив конкуренцию Самарканду, Бухаре и Хиве, став центром тюркского мира, повысит авторитет Казахстана перед мировым сообществом.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.