Мадуро заявил, что США готовят провокации на венесуэльско-колумбийской границе

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Алматы. 13 июля. КазТАГ — Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят ряд провокаций на венесуэльско-колумбийской границе, чтобы привести эти страны к вооруженному конфликту, пишет ТАСС.

«Американский империализм готовит провокации на границе (с Колумбией) и за ее пределами, чтобы привести Колумбию и Венесуэлу в состояние вооруженной конфронтации. Я это уже говорил несколько раз, но повторю еще», — сказал Н.Мадуро в четверг на встрече с представителями вооруженных сил. Его слова приводит агентство EFE.

Н.Мадуро также вновь призвал военных быть бдительными и сохранять боеготовность. По его данным, «преступная и завистливая олигархия из Боготы, выполняющая приказы Вашингтона, готовит проникновение военизированных групп на территорию Венесуэлы, чтобы навредить ее жителям».

В понедельник депутат Конституционной ассамблеи Венесуэлы Педро Карреньо заявил, что Боливарианская Республика готова начать бомбардировку Колумбии в случае нападения США.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. В сентябре того же года президент США поднял этот же вопрос в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

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