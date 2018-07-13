Почему самозанятые должны откладывать на пенсию в три раза больше, чем все остальные?

Пора, наверное, вводить прогрессивный налог в Казахстане. Чтобы богатые платили налогов со своих доходов больше, а бедные – меньше

Что делать самозанятому человеку? Бежать от налоговых инспекторов, что есть мочи, или все-таки «выйти в люди» и стать добросовестным налогоплательщиком?

Дилемма еще та. Уже почти 30 лет, как определенная часть населения в Казахстане оказалась предоставлена, что называется, сама себе. Потихоньку зарабатывает себе на жизнь, в роскоши, естественно, не купается – о чем говорят данные об уровне жизни населения страны. Но и от государства ничего не требует.

Не требует, конечно, до поры до времени. Пока есть силы тянуть себя и свою семью. Пока общие доходы семьи позволяют как-то существовать. Пока здоровье не подводит. Пока еще пенсия кажется очень далекой перспективой – «когда время придет, тогда и подумаем»!

Для самозанятого человека государство существует как бы само по себе, а он – сам, все сам. За 30 лет у него сформировалось собственное мировоззрение. Он считает себя вполне самодостаточным, он уверен, что, вопреки всяким политэкономическим теориям, жить в обществе и быть свободным от общества – можно. У него своя Земля, своя Вселенная, у него все – свое. Чужого, общественного, государственного, абстрактного, ему не надо.

Вот вам и психологический портрет человека, который «тянет свою лямку».

У государства другой подход. Оно не может быть состоятельным без людей, населяющих его, без национального богатства, которое производится общественным трудом. Государственный аппарат функционирует только на деньги налогоплательщиков, за счет организации этого процесса. Сам по себе он существовать не может. Именно поэтому все взаимоотношения государства и граждан должны быть урегулированы, приведены в соответствие с теми общеустановленными требованиями, которые государство предъявляет к своим гражданам.

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Пауза в отношении тех людей, которые официально не трудоустроены, но умудряются получать какой-то доход, затянулось почти на три десятилетия. Правительство все эти годы (сколько их сменилось?) все это видело.

Особенно государственных чиновников волновало то, что самостоятельное население в плане обеспечения себя и своих потребностей – «порождение слома эпох», которое произошло после краха СССР и отступления от социализма к капитализму, не вкладывались в накопительную пенсионную систему – такой фетиш, чуть ли не коммунизм.

Но до сих пор никто не нашел средства приворожить этих отстраненцев.

И вот, наконец, пришло понимание, что, как бы ни старалось государство и какие бы методы убеждения оно ни предпринимало, ничего не сдвинется с мертвой точки, если попросту не обязать этих несознательных граждан обеспечивать свое будущее – чаще всего, увы, неблагополучное, когда не согласны с правилами общежития, самим.

Поэтому пусть эти граждане ропщут, и проявляют свое недовольство, и наступают на грабли, которые с любовью будут подставлены налоговыми инспекторами. Но – пусть учатся, и живут по законам государства и страны.

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В общем, цена вопроса приобщения к цивилизации не так велика. Всего 1 МРП для городских жителей и 0,5 МРП – для сельских. Такой налог будет оплачивать самозанятое население, полагают в социальном ведомстве.

В сентябре он уже будет внесен в мажилис, но пока его примут, пройдет какое-то время. Скорее всего, он начнет действовать с 1 января 2019 года.

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Аргументы у Министерства труда и социальной защиты населения железобетонные.

По словам вице-министра Нуржана Альтаева, его ведомство готово вымостить благими намерениями дорогу, нет, не в ад, а в рай. Социальный рай.

Дескать, в любой ситуации государство не оставит в беде своего гражданина. Он будет получать и пенсию, и пособие, в случае нужды, и социальные выплаты, и медицинскую страховку.

И дверь в этот рай будет открываться только в одну сторону – если человек начнет платить налоги.

Вернее, даже не налоги, а кошкины слезы.

Ну, размер, измеряемый в МРП, вы уже знаете…

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Единый совокупный платеж, который должны уплачивать самозанятые, будет обеспечивать ту социальную защиту, которую в обмен предлагает государство, планируется дробить следующим образом.

Только 10% от поступивших средств будут учитываться как на индивидуальный подоходный налог и направляться в государственную казну.

20% будет направлено в государственный Фонд обязательного социального страхования, 40% – в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Оставшиеся 30% пойдут, видимо, в пенсионный фонд. Очень хочется надеяться, на персональные пенсионные счета.

Деньги, конечно, совершенно небольшие, чисто символические, но сам факт: самозанятые граждане в три раза больше, чем остальные граждане, будут направлять на накопительное пенсионное страхование!

Мы уже не будем затрагивать вопрос о том, что исчислять налоги в МРП – это что-то новенькое. Казахстанское ноу-хау.

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Год от года среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане растет. Так, если в 2011 году она не достигала двухзначного числа (составляла 90 тыс. тенге), то затем смело перешагнула этот рубеж. В 2015 году она достигала уже 126 тыс. тенге, а в 2016-м – аж 142,9 тыс.

В то же время доход самозанятых лиц начали считать только в 2013 году (!) – по крайней мере, более ранних данных обнаружить в дебрях официальных статотчетов не удалось. Их средний заработок не так велик: в 2013 году – 45 837 тенге, в 2014-м – 53 тыс., в 2015-м – 56 877 тенге, и, наконец, в 2016-м – 59 400 тенге. Свежие данные в бюллетенях пока еще не опубликованы.

И что же получается?

3-4% от своих средних доходов самозанятый гражданин должен перечислить в качестве единого совокупного платежа.

Но мы хорошо знаем цену усредненным значениям. Кто-то получает полмиллиона тенге в месяц, а кто-то – жалкие 10-20 тыс. тенге. В среднем получается очень даже неплохо. А налоги для всех равны. Ну да, для самозанятых это будет небольшой процент, но по отношению к их крохам – просто огромный.

Пора, наверное, вводить прогрессивный налог. Чтобы богатые платили налогов со своих доходов больше, а бедные – меньше.

Этот вопрос перед правительством, увы, пока не стоит…

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