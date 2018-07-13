Незаконно получившую более Т6 млн пенсионных выплат гражданку РФ приговорили к 5 годам условно в ВКО

Алматы. 13 июля. КазТАГ — Незаконно получившую более Т6 млн пенсионных выплат гражданку РФ приговорили к 5 годам условно в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Бородулихинского районного суда.

«Бородулихинским районным судом ВКО рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки РФ Т. 1953 г.р. (…) Приговором Бородулихинского районного суда Т. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размер) УК РК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с учетом чистосердечного раскаяния и признания вины», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве пояснили, что гражданка РФ, умышленно скрыв факт получения пенсии по возрасту на территории РФ с 2008 года, в январе 2011 года обратилась с заявлением в компетентные органы РК о назначении пенсии.

«Таким образом, Т., скрыв факт двойного гражданства, сообщила ложные сведения о том, что не является получателем пенсии в другой стране. Своими преступными действиями, получив пенсию в период с 14 февраля 2011 года по 31 мая 2018 года Т. нанесла материальный ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму Т6 354 373. Подсудимая в судебном заседании вину признала», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, приговор не вступил в законную силу.