Астана. 13 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Отказаться от клеток-кабин и дать адвокатам столы и стулья в судах предложили в Казахстане.

«Мы предлагаем развивать международные стандарты организации мест размещения подсудимого и сторон в судебном процессе: отказаться от клеток-кабин, обеспечить размещение адвокатов за столами и стульями на судебных заседаниях, обеспечить доступ граждан к юридической помощи в помещениях судов, создать кабинеты для присутствия адвокатов, предлагаем создать службу переводчиков в судах – с этим есть значительные проблемы», — сказал исполнительный директор республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев в ходе расширенной коллегии Верховного суда РК по итогам работы за первое полугодие 2018 года в пятницу.

По его словам, должно проводиться дальнейшее объединение всех адвокатов, оказывающих профессиональную юридическую помощь.

Также он считает, что должен повышаться уровень профессиональной квалификации адвокатов, должны быть единые процедуры взаимодействия коллегии адвокатов, правоохранительных органов и органов юстиции.

В свою очередь председатель Верховного суда РК Жакип Асанов в ходе расширенной коллегии напомнил С. Сизинцеву об утвержденном графике работы, предусматривающим выступление спикеров не более 7 минут.

«Сегодня выступающих будет очень много. Поэтому я много говорить не буду. Есть 7 минут – это 420 секунд. Просьба не выходить за рамки. Меня вооружили инструментом, после 7 минут я буду вынужден нажимать на эту кнопку и микрофон работать не будет… Сергей Васильевич (Сизинцев – КазТАГ), договор дороже денег, но мне представляется ваше выступление очень интересным. Просьба передать, довести до соответствующих команд, надеюсь мы их реализуем», — отметил Ж. Асанов.