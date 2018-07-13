Астана. 13 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Много лишней работы, не связанной с отправлением правосудия, считают причиной аномальной нагрузки судей в РК.

«Самая кричащая проблема судей – аномальная нагрузка. Каждый год нам другие госорганы передают свои функции. В то же время у госорганов функции сокращаются, но штаты остаются такими же, а количество судей не увеличивается. Работа же растет в разы… Мы видим две основные причины. Во-первых, цифры, а во-вторых, в судах и у судей много лишней работы, не связанной с отправлением правосудия», — сообщил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов в ходе совещания по итогам работы судов за первое полугодие 2018 года в пятницу.

По его словам, за 5 лет объем работы вырос в 2 раза, а именно с 1,4 млн дел и материалов ранее и 2,7 млн дел сегодня.

«Это же не нормально. Как мы можем требовать качество при такой нагрузке? В Алматы и Астане судьи плачут. Говорят, по 15-20 решений выдают в один рабочий день. Это 2017 год. Что было в этом году? В этом – рост 30%», — добавил председатель ВС РК.

В пример был поставлен результат работы Сарыаркинского районного суда в Астане, где провели в пилотном режиме работу по снижению нагрузки.

«Начнем с судебной бюрократии, по-новому отладили процедуры в Сарыаркинском райсуде столицы… Что хочу сказать? Жалобы уменьшаются, отмены изменения вышестоящих инстанций изменяются, условия стали гораздо лучше, люди довольны, улучшилась атмосфера в коллективе и самое главное 80% коллектива уже в субботу не выходят на работу. Считаю, что это хороший показатель», — заключил Ж. Асанов.