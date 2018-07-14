Директором нового природного резервата «Иле-Балхаш» назначен Джубаниязов

Астана. 14 июля. КазТАГ — Директором нового природного резервата «Иле-Балхаш» назначен Жанибек Джубаниязов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК.

«Приказом председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Джубаниязов Жанибек Бисенгалиевич назначен на должность директора государственного природного резервата «Иле-Балхаш», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook в субботу.

Ранее Ж. Джубаниязов занимал должность заместителя генерального директора РГКП «ПО «Охотзоопром».

Напомним, ранее сообщалось, что постановлением правительства РК от 27 июня 2018 года №381 было создано новое ООПТ – Государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Общая площадь резервата составляет 415 164,2 га и находится в Балхашском районе Алматинской области.

Резерват был создан при поддержке проекта ПРООН по сохранению биоразнообразия и экосистем. Для создания резервата понадобилось более 8 лет работы, проведенной ПРООН совместно с комитетом лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, которые включали в себя комплексные научные исследования, разработку естественно-научного и технико-экономического обоснований создания резервата «Иле-Балхаш».