Алматы. 14 июля. КазТАГ — США заявили о намерении стать мировыми лидерами по добыче нефти, пишут «Известия».

«США могут вернуть себе в 2019 году лидерство в мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. С таким прогнозом выступило Информационное управление при министерстве энергетики США», — говорится в сообщении в субботу.

По оценкам экспертов ведомства, в следующем году уровень добычи в стране возрастет до 11,8 млн барр. в день.

«Если наши прогнозы не изменятся, это будет означать, что США вновь станут мировым лидером в производстве нефти», — приводит телеканал CBS слова главы управления Линды Капуано.

Согласно данным минэнерго США, Россия в 2017 году производила свыше 10,3 млн барр. нефти в день, Саудовская Аравия – чуть меньше 10 млн барр., США – почти 9,4 млн барр.

Напомним, в конце июня сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о согласии короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда увеличить добычу нефти в стране в пределах 2 млн барр. в сутки.