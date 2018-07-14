Экспертов ОЗХО пригласил Лондон для помощи в расследовании в Эймсбери

Алматы. 14 июля. КазТАГ — Власти Великобритании пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для помощи в расследовании отравления двух человек в Эймсбери, пишет «Коммерсант».

«Для определения отравляющего вещества приглашены независимые технические эксперты», — говорится в сообщении МИД Великобритании в субботу.

Напомним, 30 июня 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу г. Солсбери, расположенного в 11 км, где у них были диагностированы те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ночь на понедельник, 9 июля, Д. Стерджес скончалась в больнице.

Позже полиция обнаружила небольшую емкость со следами «Новичка» в доме господина Ч. Роули.