Алматы. 14 июля. КазТАГ — Древний медицинский папирус расшифровали швейцарские ученые, сообщает ТАСС.

«Ученые из Базельского университета сумели прочитать текст на папирусе, возраст которого составляет около 2 тыс. лет. При помощи ультрафиолетового и инфракрасного излучений экспертам удалось установить, что зеркально исписанный с обеих сторон лист состоит из нескольких склеенных слоев. Не разделяя листов, исследователи сумели все прочитать и выяснили, что речь идет о медицинском тексте времен поздней Античности (III-VI вв. н.э.)», — говорится в сообщении со ссылкой на газету Neue Zurcher Zeitung в субботу.

Как предполагают специалисты, манускрипт, возможно, принадлежит перу древнеримского медика Галена (130-210 гг. н.э.), который был самым упоминаемым врачом древности после Гиппократа (460-370 гг. до н.э.).

«Это сенсационное открытие. Большинство папирусов представляет собой документы, письма, доклады или расписки. В случае же с этим письменным артефактом речь идет о литературном тексте, что намного ценнее», — считает профессор древней истории Базельского университета Забине Хюбнер.

«Теперь мы можем сказать, что это медицинский текст времен поздней Античности, описывающий феномен «истерического апноэ» (остановка дыхательных движений). Мы исходим из того, что это либо текст древнеримского медика Галена, либо неизвестный комментарий к нему», — подчеркнула З. Хюбнер.

В ходе дальнейших исследований специалисты намерены установить, действительно ли автором манускрипта является сам Гален.

Как отмечается, Базельское собрание папирусов насчитывает 65 письменных артефактов на пяти языках. Ценные экземпляры были приобретены университетом в 1900 году для научных исследований. Однако два папируса попали в собрание намного раньше. Предположительно, они оказались в Базеле в XVI веке и были частью коллекции базельского юриста и коллекционера Базилиуса Амербаха (1533-1591).