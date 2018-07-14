Алматы. 14 июля. КазТАГ — Более 1 тыс. человек госпитализированы в Японии в субботу из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны, сообщает ТАСС.

«С тепловыми ударами госпитализировали 1042 человека. Практически на всей территории Японии в последние несколько дней установилась жаркая и влажная погода, когда температура днем стабильно превышала +30. В некоторых же районах страны стрелки термометров достигали отметки в +39», — говорится в сообщении со ссылкой на агентство Kyodo в субботу.

Как отмечается, в прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.