Алматы. 14 июля. КазТАГ — Ученые из Дании и Франции разработали новую вакцину от туберкулеза, сообщает ТАСС.

«Экспериментальная вакцина от туберкулеза, разработанная учеными из Дании и Франции, показала свою эффективность в ходе проведенных в ЮАР клинических испытаний на людях», — говорится в сообщении со ссылкой на датскую газету Jyllands-Posten в субботу.

Отмечается, что в течение 5-8 лет открытие может привести к созданию первого за 100 лет нового средства профилактики инфекции, уносящей более 1,5 млн жизней каждый год.

«Это прорывной результат, который, с моей точки зрения, дает основания надеяться на то, что с этой болезнью можно бороться», — заявил изданию один из участников исследования Петер Лаветс Андерсен из датского государственного исследовательского института Statens serum.

По его мнению, разработать новые вакцины от туберкулеза сейчас особенно важно из-за появления устойчивых к антибиотикам форм инфекции.

«Вакцина H4:IC31 на основе белковых субъединиц была разработана Statens serum совместно с французской фармацевтический компанией Sanofi и некоммерческой организацией Aeras, занимающейся поиском новых средств борьбы с туберкулезом», — отмечается в сообщении.

Как говорится в распространенном Aeras сообщении для прессы, это первый случай, когда вакцина данного типа продемонстрировала какую-либо эффективность при испытании на людях. Большинство разрабатывавшихся ранее экспериментальных вакцин от туберкулеза давали результаты только, когда их вводили мышам.

Сообщается, что в испытаниях экспериментального препарата принимали участие 990 жителей ЮАР в возрасте от 12 до 17 лет, которым ранее вводилась вакцина БЦЖ – единственная на прививке против туберкулеза, созданная еще в 1921 году, но не дающая 100%-ной защиты от инфекции. На момент начала исследования у всех его участников туберкулезная палочка не выявлялась квантифицированными тестами (QFT-GIT). Молодых людей разделили на три группы, первая из которых была ревакцинирована БЦЖ, вторая получила экспериментальную вакцину, а третья — плацебо. По сравнению с вакциной-пустышкой БЦЖ показала 20% эффективность, а H4:IC31 — 9,4%.

Полученный результат не является статистически значимым ни в случае с повторной вакцинацией БЦЖ, ни в случае с экспериментальным средством. Однако, как указывают авторы исследования, действие вакцин прослеживалось более четко в случаях, когда иммунитет начинал бороться с уже обосновавшейся в организме туберкулезной инфекцией.

«Квантифицированные тесты на туберкулез у привитых подростков спустя полгода после первичного заражения чаще начинали вновь давать отрицательные результаты на наличие инфекции. В этих случаях эффективность вакцины БЦЖ по сравнению с плацебо составила 45,4%, а экспериментальной – 30,5%, что указывает на ее биологическую активность», — указано в сообщении.

Согласно данным ВОЗ, туберкулез ежегодно убивает больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание, включая ВИЧ/СПИД, и ежегодно регистрируется более 10 млн случаев заражения. У большинства инфицированных заболевание не переходит в активную форму, а примерно у трети населения планеты можно диагностировать латентный туберкулез, которые не заразен для окружающих. Вероятность того, что у инфицированных людей на протяжении жизни разовьется болезнь, составляет около 10%. Как правило, это происходит на фоне ослабления иммунной системы в связи с возрастными изменениями или другими заболеваниями.