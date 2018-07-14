Нардепу Украины Савченко продлили арест на 2 месяца

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Народному депутату Украины Надежде Савченко продлили арест на 2 месяца, сообщают «Известия».

«Депутату Верховной рады Н. Савченко продлили срок ареста на 2 месяца. Решение было принято вечером 13 июля Шевченковским районным судом Киева», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщается, в зале суда Н. Савченко вновь объявила бессрочную голодовку, заявив о невиданном беспределе со стороны украинского суда. От медосмотров она отказалась.

«Адвокаты Н. Савченко – Александр Шадрин и Константин Глоба – не явились на заседание, так как депутат отказалась от их услуг из-за нехватки средств», — поясняется в сообщении.

Кроме того, по мнению нардепа, суд не позволял ранее нанятым адвокатам должным образом представлять ее интересы. Ей был назначен государственный адвокат.

Отмечается, что 13 июля истек срок содержания Н. Савченко в СИЗО. Вопрос о продлении меры пресечения бывшей летчице рассматривался судом несколько дней.

Напомним, Н. Савченко арестовали 20 марта, после того как Верховная рада дала разрешение снять с нее неприкосновенность. Ей предъявлены обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Политику грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения.