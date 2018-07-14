Алматы. 14 июля. КазТАГ – Франция продолжит военное участие в операциях западной коалиции в Сирии, сообщает ТАСС.

«В ближайшие месяцы Франция продолжит предпринимать инициативы с целью урегулирования сирийского конфликта, в результате которого погибли и пропали без вести более 100 тыс. человек. Коалиция, ведущая борьбу против ИГ (ДАИШ – КазТАГ), должна оставаться мобилизованной. И, даже если ее параметры изменятся, военное участие в ней Франции продолжится», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он пояснил, что им ранее была установлена «запретная красная линия», которую, по его словам, президент Сирии Башар Асад «пересек» в апреле, «использовав химическое оружие против собственного народа».

«Именно поэтому я принял тогда решение задействовать французские вооруженные силы совместно с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы уничтожить объекты, связанные с химическим оружием и ранее уже выявленные на территории Сирии. Эта операция была абсолютно законной с точки зрения международного права и была проведена образцовым образом. Я горжусь тем, что сделали французские вооруженные силы», — подчеркнул французский лидер.

Также он добавил, что в дальнейшем военные операции французов «будут сопровождаться и устремлением Франции содействовать реконструкции и развитию Сирии», назвав это «крайне важным».

«Также это будет сопровождаться и действиями в политической сфере, которые Франция интенсифицировала в последние годы. В дальнейшем они будут только нарастать», — сказал хозяин Елисейского дворца.

Также президент Франции отметил, что сейчас ИГ «потеряла занимаемую ранее территорию и оттеснена в долину Евфрата».

«Франция совместно с силами коалиции активно участвует в этих боях. Скоро эта группировка лишится какой-либо территории. Но мы прекрасно понимаем, что проблема тем самым не будет окончательно урегулирована. Сирия в настоящее время страдает от ран войны, она разобщена и все еще является театром военных действий. Таким образом, она еще долгое время будет оставаться крупным источником дестабилизации всей региональной ситуации. В то же время силы ИГ, как и других подобных ей группировок, продолжают действовать также в Ираке и Афганистане, распространяя терроризм как по этому региону, так и по всему миру», — заключил Э. Макрон.