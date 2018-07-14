Казахстан и Россия реализуют пилотный проект по маркировке табака на базе цифровой платформы товаров ЕАЭС

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Казахстан и Россия реализуют пилотный проект по маркировке табака на базе цифровой платформы товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК поручил казахстанской и российской стороне провести пилотный проект по маркировке табака и табачных изделий на базе цифровой платформы товаров ЕАЭС. Инициативу планируется реализовать до 31 марта 2019 года. Пилотный проект станет частью создаваемой системы цифровой прослеживаемости товаров в ЕАЭС и позволит сформировать принципы общей архитектуры цифровой прослеживаемости», — сообщили в ЕЭК.

Как уточнили в комиссии, правительства Казахстана и России выберут операторов национальных систем маркировки и прослеживаемости. Уполномоченными органами по проекту назначены комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов РК и министерство промышленности и торговли РФ. Они совместно с ЕЭК определят порядок проведения пилотного проекта и его участников. Отмечается, что армянская, белорусская и кыргызская стороны присоединятся к проекту по мере готовности.

«После завершения проекта казахстанская и российская стороны совместно с ЕЭК доложат совету о результатах. В частности, они представят информацию о формате, составе и структуре необходимых сведений для организации обмена в рамках цифровой платформы товаров союза, разработают технические требования к национальным системам маркировки и прослеживаемости товаров, изучат механизмы взаимодействия цифровой платформы союза с внешними системами. Совет ЕЭК рассмотрит предложения по доработке архитектуры цифровой платформы прослеживаемости в союзе, а также по упрощению процедур администрирования для бизнеса», — говорится в сообщении.

Кроме того, совет ЕЭК поручил Казахстану и России начать пилотный проект по мониторингу автомобильных транзитных перевозок табака с использованием навигационных пломб.

«Эксперимент предполагается провести и завершить до 1 октября 2018 года. В нем примут участие национальные операторы систем отслеживания международных транзитных перевозок грузов, определенные правительствами. Предполагается, что Армения, Беларусь и Кыргызстан смогут присоединиться к проведению эксперимента по мере готовности. До 1 ноября 2018 года результаты «пилота» будут проанализированы; их рассмотрят на очередном заседании совета ЕЭК. Это необходимо для налаживания системы прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС и создания в интеграционном объединении единой системы транзита», — пояснили в ЕЭК.