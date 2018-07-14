Алматы. 14 июля. КазТАГ – США изучают возможность использования своего стратегического нефтяного резерва, сообщает ТАСС.

«США изучают возможность задействования своего стратегического нефтяного резерва в случае, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к ощутимому снижению цен», — говорится в сообщении со ссылкой на газету The Wall Street Journal в субботу.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа, призывая другие страны нарастить объемы производимой ими нефти, одновременно изучает, стоит ли начать продавать данное сырье из своих стратегических запасов.

Кроме того, возможность задействования нефтяных резервов рассматривает также и ряд западных союзников США.

«Указанная возможность изучается в русле более широкого обсуждения по поводу того, как не допустить в дальнейшем серьезных перебоев поставок и гарантировать, что предложение на нефтяном рынке полностью будет удовлетворять спрос. Некоторые советники Д. Трампа выступают категорически против использования стратегического резерва. На такой шаг администрация США, скорее всего, может пойти лишь в крайнем случае», — уточняется в сообщении.

Как уточняется, американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 660 млн барр. нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 млн барр.

Американский нефтяной резерв – крупнейший в мире из принадлежащих правительству.