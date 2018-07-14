Космодром Байконур успешно прошел инспекционную проверку на готовность к программе OneWeb

Байконур. 14 июля. КазТАГ – Космодром Байконур успешно прошел инспекционную проверку на готовность к запускам по программе OneWeb, передает корреспондент КазТАГ.

«Специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) под руководством и.о. генерального директора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова провели аудит объектов инфраструктуры, задействованных в реализации коммерческой программы по запуску 14 ракет «Союз-2.1б» со спутниками системы OneWeb», — сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме в субботу.

«По результатам проверки была определена готовность объектов и персонала космодрома к выполнению международного масштабного проекта», — добавил собеседник.

Напомним, в 2015 году Роскосмос заключил контракт на поставку 21 ракеты «Союз» для запуска космических аппаратов системы мобильной спутниковой связи OneWeb. Контрактом предусмотрено выведение 672 спутников на целевую околополярную орбиту высотой 1,2 тыс. км в составе комплексной головной части массой до 5,5 тонны. Запуски планируется осуществлять с трех космодромов – казахстанского Байконура, российского Восточного и европейского Куру в Гвиане.

Система OneWeb будет состоять из 900 спутников, обеспечивающих высокоскоростную интернет-связь с покрытием всей поверхности Земли. Первый запуск космических аппаратов (КА) OneWeb запланирован 19 августа 2018 года с космодрома Куру во французской Гвиане. Первый пуск РН «Союз-2.1б» с КА OneWeb намечено выполнить в первом полугодии 2019 года.