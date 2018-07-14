Назарбаев выразил соболезнования родным и близким народной артистки Казахстана Шариповой

Астана. 14 июля. КазТАГ — Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Замзагуль Шариповой в связи с ее кончиной, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства выразил соболезнование родным и близким народной артистки Казахстана З. Шариповой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

«Замзагуль Несипбаевна была одним из талантливейших представителей национальной актерской школы драматургического направления. Ее особенный актерский почерк и яркие роли в кино и на театральной сцене всегда оставляли неизгладимый след в умах и сердцах поклонников. Светлый образ З. Шариповой, которая занимает особое место в национальном искусстве, навсегда останется в памяти казахстанцев», — подчеркивается в телеграмме.

Отметим, что З. Шарипова умерла в субботу, 14 июля. Народная артистка Казахстана скончалась на 87-м году жизни. Она являлась обладательницей орденов Отан, «Знак Почета», Дружбы народов».

З. Шарипова стала заслуженным артистом Казахской ССР в 1959 году, а в 1966 году была удостоена почетного звания Народного артиста Казахской ССР.

Прощание с З. Шариповой состоится 16 июля в 10.00 в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, где народная артистка проработала большую часть жизни.