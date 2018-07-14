Алматы. 14 июля. КазТАГ — Массовые протесты проходят в Багдаде, сообщает агентство «Анадолу».

«Массовые акции протеста, охватившие юг Ирака, перекинулись на столицу страны Багдад. В частности, стихийный антиправительственный митинг прошел в шиитском квартале Багдада Аш-Шуле», — говорится в сообщении в субботу.

По прибытии на место проведения акции представителей сил безопасности, протестующие начали жечь автомобильные шины.

Предполагается, что протесты распространятся и на другие районы иракской столицы.

«На юге Ирака ширятся акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли и перебоев с подачей электричества. Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, уже распространились на другие города региона», — следует из сообщения.

По данным источников в силах безопасности страны, в Басре протестующие пытались ворваться отель, где остановился премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади.

Как сообщают местные источники, в г. Наджаф группа митингующих захватила здание мэрии.

«В Басре добывается 80% экспортируемой Ираком сырой нефти. Кроме того, Басра является единственным портовым городом в стране», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что при столкновениях сил безопасности и протестующих в южном иракском г. Мейсан погиб один человек.

«В Мейсане митингующие подожгли здания правящей партии «Дава», «Движения национальной мудрости», а также проиранских организации «Бедир» и «Высшего исламского совета». В г. Наджаф манифестанты ворвались в здание местного аэропорта», — указано в сообщении.

Совет нацбезопасности Ирака на экстренном заседании под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади принял решение о блокировании доступа в интернет в столице страны Багдаде.

«Данная мера принята в связи с массовыми беспорядками, охватившими южные регионы Ирака и перекинувшимися на Багдад. В городе усилены меры безопасности. Правоохранительные органы перекрыли въезд в «Зеленую зону», где расположены правительственные здания», — резюмируется в сообщении.