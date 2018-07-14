Алматы. 14 июля. КазТАГ — Орбитальный телескоп TESS приступит к поиску экзопланет в конце июля, пишет ТАСС.

«Телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой), выведенный на орбиту 18 апреля, приступит к поиску потенциально пригодных для жизни планет в конце текущего месяца», — сообщили журналистам представители NASA, подчеркнув, что, если все пойдет по плану, то проводимая сейчас специалистами проверка оборудования космической обсерватории завершится «довольно скоро».

«Команда, отвечающая за TESS, проинформировала, что аппарат и его камеры находятся в хорошем состоянии после запуска. Телескоп достиг запланированной орбиты. Команда экспертов продолжает проводить проверку работоспособности оборудования с тем, чтобы телескоп приступил к научным исследованиям в конце июля», — отмечается в распространенном заявлении.

При этом NASA признало, что примерно на 6 недель отстало от графика. Первоначально предполагалось, что TESS начнет поиски экзопланет в середине июня.

«Для вывода телескопа в космос с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) была использована разработанная компанией SpaceX ракета-носитель Falcon 9. Сейчас TESS находится на эллиптической орбите, позволяющей совершать оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Высота в перигее составляет 108 тыс. км, в апогее – 373 тыс. км. Ожидается, что миссия аппарата, создание которого обошлось примерно в $340 млн, продлится по меньшей мере 2 года», — отмечается в сообщении.

Как указал накануне вывода телескопа в космос руководитель группы исследователей из Массачусетского технологического института, которая занимается реализацией данного проекта, Джордж Рикер, «мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения».

В свою очередь представитель NASA Стивен Райнхарт заметил тогда, что эта обсерватория «открывает дверь для исследований на совершенно другом уровне».

«Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет», — сказал С. Райнхарт.

Как отмечается, TESS сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет. Ими в дальнейшем более углубленно будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 м, запуск которого в космос планируется на 30 марта 2021 года.