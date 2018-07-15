Соцсети заблокировали на юге Ирака из-за массовых антиправительственных протестов

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Алматы. 15 июля. КазТАГ — Социальные сети заблокировали на юге Ирака из-за массовых антиправительственных протестов, сообщает «Коммерсант».

«Работа Facebook и частично Twitter прекращена в ряде городов Ирака из-за массовых антиправительственных протестов. Правительство планирует блокировать и другие сайты. Власти утверждают, что блокировка носит временный характер», — говорится в сообщении со ссылкой на местные СМИ в воскресенье.

Напомним, протесты населения, требующего от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в коммунальной сфере, не утихают в южных провинциях Ирака почти неделю. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением.

Правительство ввело комендантский час в г. Наджаф.

МВД Ирака привело свои подразделения в состояние повышенной готовности.

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