Астана. 14 июля. КазТАГ — Осадки ожидаются в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы 12 м/с, +29+31.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с, +29+31.

В Акмолинской и Павлодарской областях дожди, местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с, утром местами туман, днем возможен град, +27+32 и +25+30. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +26+31 и +25+30; в отдельных районах Северо-Казахстанской области порывы ветра могут достигать 25 м/с, возможен шквал, местами туман.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град, местами усиление ветра 15-20 м/с +23+28 и +25+30; в отдельных районах Карагандинской области возможны туманы.

В Алматинской и Жамбылской областях местами кратковременные дожди, грозы, возможно усиление ветра 15-22 м/с, +27+32 и +31+36. В Туркестанской области сохраняется погода без осадков, +33+38. На территории Кызылординской области осадков также не ожидается, местами ветер 15-22 м/с, +34+39.

В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях днем без осадков, +32+37 и +28+33. В Атырауской области местами кратковременные дожди, грозы, +33+38. В Актюбинской области местами небольшие дожди, грозы, +27+32.

В Мангистауской, на большей части в Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики возможны подъемы уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.