Введенный после попытки госпереворота режим ЧП в Турции снимут 18 июля

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Введенный после попытки государственного переворота режим чрезвычайного положения (ЧП) в Турции снимут 18 июля, сообщает ТАСС.

«Режим ЧП в Турции прекратит действие 18 июля, при этом борьба с терроризмом продолжится на основе действующего законодательства», — сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. По мнению турецких властей, идеологом мятежа в Анкаре был бывший имам Фетхуллах Гюлен, ныне проживающий в США. Сам Ф. Гюлен отрицает свою причастность к данным событиям, а в июне 2017 года он был лишен турецкого гражданства.

В Турции был введен режим ЧП, и сразу после мятежа были задержаны 25 917 человек, из них под стражу были взяты 13 419 человек, кроме того, у 74 562 человек были аннулированы паспорта. С тех пор режим ЧП неоднократно продлевался, в последний раз сроком на 90 дней – 19 апреля.