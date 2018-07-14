Согласован текст первого в истории всеобъемлющего договора ООН о миграции

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Согласован текст первого в истории всеобъемлющего договора Организации объединенных наций (ООН) о миграции, сообщает пресс-служба ООН.

«В ООН успешно завершились консультации по согласованию окончательного текста глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Договор, который будет официально принят в декабре, не предусматривает сокращения или расширения миграционных потоков, он отражает реальность. Договор обладает огромным потенциалом. Он позволяет нам перейти от режима реагирования к режиму активного участия, он позволяет воспользоваться преимуществами миграции и снизить возникающие в результате этого процесса риски. Он создает новую платформу для сотрудничества. Он может стать ресурсом, который поможет найти золотую середину между соблюдением прав человека и обеспечением суверенитета государств», — сказал в субботу председатель генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Сам процесс согласования текста документа глава генассамблеи назвал «поводом для гордости».

«Мы выслушали друг друга. Мы пытались понять позицию наших коллег. Мы искали компромисс. С момента начала переговорного процесса 1,5 года назад 2098 мигрантов погибли, 400 из них – дети. Многие случаи не попали в эту статистику, так же, как и судьба девочек и женщин, захваченных торговцами людьми. В данный момент тысячи мигрантов по всему миру беспокоятся о здоровье, о безопасности и благополучии своих семей. Международное сообщество должно позаботиться об этих людях», — заявил М. Лайчак.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, приветствовавший согласование договора, отметил, что документ, «основанный на принципах повестки дня на период до 2030 года и положениях Нью-Йоркской декларации, стал первым глобальным соглашением, которое предусматривает управление всеми аспектами международной миграции, во благо всех государств и общин, и ставит во главу угла права мигрантов».

«В нем признается право каждого человека на безопасность, достоинство и защиту», — подчеркнул А. Гутерриш.

Первый заместителя генсека ООН Амина Мохаммед добавила, что «договор носит глобальный характер, учитывает все географические и другие аспекты миграции, не предусматривает сокращение миграционных потоков и отражает универсальные принципы прав человека».

«Некоторые требования договора страны могут выполнять в одиночку – например, обеспечение мигрантов базовыми услугами. Другие положения документа, например, связанные с работой консульских отделов, предусматривают международное сотрудничество. Такое требование, как улучшение сбора и обработки данных, можно осуществить немедленно, другие – потребуют времени», — сказала А. Мохаммед, призвав все страны принять участие в декабрьской конференции в Марокко, где, как ожидается, договор ООН о миграции будет одобрен.