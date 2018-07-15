Алматы. 15 июля. КазТАГ — Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу, сообщает RT.

«В Кремле состоялась церемония символической передачи Государству Катар полномочий на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года», — говорится в сообщении в воскресенье.

В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

«В. Путин в качестве эстафетной палочки передал эмиру Катара футбольный мяч, которым 15 июля сборные Франции и Хорватии сыграют в финале мундиаля 2018 года», — отмечается в сообщении.

Отметим, что решение о проведении в Катаре ЧМ-2022 исполком FIFA принял в декабре 2010 года. Турнир будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2018 в России встретятся сборные Хорватии и Франции. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, начало в 00:00 по времени Астаны.

ЧМ-2018 – это 21 чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой турнира. ЧМ идет на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые используется система видеопомощи арбитрам.