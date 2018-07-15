Трамп заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 г.

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Алматы. 15 июля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в 2020 году, сообщает RT.

«Я решительно настроен. Выглядит так, что все хотят того же», — сказал Д. Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail, отвечая на вопрос о своих планах на будущее.

При этом американский лидер отметил, что не видит конкурентов среди представителей Демократической партии Соединенных Штатов, которые бы могли составить ему конкуренцию.

«Нет, я не вижу никого. Я их всех знаю, у них никого нет», — заключил он.

Напомним, 8 ноября 2016 года республиканец Д. Трамп победил на президентских выборах в США, заручившись необходимым числом голосов выборщиков: у него – 277 голоса, у представителя демократов Хиллари Клинтон – 218.

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