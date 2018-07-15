Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери

Алматы. 15 июля. КазТАГ — Следователи полиции Лондона собрали уже более 400 вещественных доказательств, имеющих отношение к инциденту с отравлением британцев Дон Стерджес и Чарльза Роули нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день в рамках расследования инцидента в Эймсбери изъято более 400 вещественных доказательств, среди которых значительное количество потенциально заражено, они направлены в военную научно-техническую лабораторию (в Портон-Дауне) для проведения анализа. Эти доказательства включают и маленькую бутылку, которая была изъята в доме на Магглтон-роуд (в Эймсбери) и которая, как полагают теперь следователи, была источником заражения Чарли и Дон», — сообщило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое ведет данное расследование.

В нем также отмечается, что «ведется работа по установлению, происходило ли это нервно-паралитическое вещество из той же партии, которая была использована при нападении на Сергея и Юлию Скрипалей в марте».

«Это остается основной линией расследования, осуществляемого следственной группой», — отмечено в сообщении Скотленд-Ярда.

Напомним, 30 июня Ч. Роули и его подругу Д. Стерджес госпитализировали в Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Д. Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Ч. Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Д. Стерджес и Ч. Роули подверглись воздействию «новичка» – того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что обнаружил бутылку со следами «новичка» в доме у Ч. Роули. Британский МИД сразу после этого проинформировал, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по запросу Лондона посетят на следующей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип отравляющего вещества, найденного в Эймсбери.