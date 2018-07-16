До конца июля тенге укрепится к доллару и российскому рублю

Алматы. 16 июля. КазТАГ — К концу июля ожидается укрепление тенге к доллару на 0,4%, к рублю на 1,9% и рост цен на нефть выше $77 за баррель, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Курс по валютной паре доллар-тенге ожидается на уровне 342,1 тенге за доллар (тек. 343,5), по паре доллар-рубль – 63 рубля за доллар (тек. 62,7), а по паре рубль-тенге – окрепнет до Т5,43 за рубль (тек. 5,53). Стоимость одного барреля нефти Brent, согласно ожиданиям наших экспертов, в среднем прогнозируется на уровне $77,3 за барр. (тек. 73,7)», — указывается в информации АФК по итогам опроса профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, работников аналитических и казначейских структур.

При этом в ассоциации особо обращают внимание, что опрос проводился до произошедшего снижения в середине прошлой недели нефтяных цен на 6%.

«То есть эксперты не учитывали в своих прогнозах резкого падения цен на нефть, произошедшего на фоне усугубления торговых войн администрации Белого дома и восстановления добычи «черного золота» в Ливии», — подчеркивается в сообщении.

В отношении индекса потребительских цен среднее ожидание экспертов по итогам июля, согласно информации АФК, составило 0,3% против 0,4% – в июне.

«Вместе с тем к концу года эксперты ожидают дальнейшего снижения инфляции до уровня 5,5%, т.е. ближе к середине таргетируемого на текущий год НБРК (Национальным банком РК – КазТАГ) коридора 5-7%», — отмечается в информации.

Что касается базовой ставки Нацбанка РК, то опрошенные АФК эксперты пока не ожидают ее дальнейшего снижения.

«По поводу изменения базовой ставки в сентябре текущего года (будет объявлено 3 сентября 2018 года) участники опроса настроены консервативно – большинство участников не ожидает изменения базовой ставки (тек. 9%), что, вероятно, связано с тем, что НБРК в текущем году уже снижал базовую ставку 4 раза (с 10,25%)», — поясняется в сообщении.

Однако к концу 2018 года в среднем, по данным АФК, прогнозируется дальнейшее снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов относительно текущего уровня.