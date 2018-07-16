Казахстанский школьник стал обладателем гран-при международного научного конкурса с изобретением для немых

Алматы. 16 июля. КазТАГ — Казахстанский школьник Нурдаулет Таумергенов стал обладателем гран-при международной школьной научной-конференции-конкурса Yakutsk International Science Fair, сообщается на официальном сайте государственного собрания республики Саха.

«Н.Таумергенов, ученик физико-математической Назарбаев интеллектуальной школы, представил на конференции свой проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker», — говорится в сообщении.

Уточняется, что его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий. Сертификат на $5 тыс. победителю вручили председатель программного комитета Международных интеллектуальных игр, профессор Национального университета Сингапура Леон Чуан Квек и президент компании «Майтона» Александра Баишева.